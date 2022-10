Pulizia oggi dei fondali marini all’altezza di Torre a Mare nell’ambito dell’iniziativa “Spazzamare: operazione fondali e spiagge pulite” organizzata da Pro Loco di Torre a Mare, Lega Navale Italiana Sez. Mola di Bari, e ASD Free Diving Team Bari con il patrocinio del Municipio 1 ed Amiu Puglia.

Tanti volontari e cittadini lungo la costa e i subacquei apneisti sul fondale del mare hanno collaborato alla raccolta di circa 1000 chili di rifiuti ingombranti. “Oggi – commenta il presidente del municipio I, Lorenzo Leonetti – qui a Torre a Mare vince il lavoro di rete e l’amore per il nostro quartiere, baciato dal mare ma pure da tanta inciviltà. Sono orgoglioso di far parte di questa comunità e di essere amico della Pro Loco Torre a Mare, ASD Free Diving Team Bari, Lega Navale Italiana Sez. Mola di Bari, IC Japigia 2-Montalcini, vieni con me Triggiano, scuola italiana cani Salvataggio e dei tanti cittadini che hanno dedicato questa mattinata al nostro mare. Per un giorno mi piace trasformare lo slogan di Andrea Sibillano “Sii felice sei a Bari” in “Sii felice sei a Torre a Mare”.

