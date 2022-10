Migliaia di moduli destinati alle contravvenzioni del Comune di Bari sono stati stampati con un errore. Si tratta di una sola lettera che fa la differenza: ‘play’ è stato scritto al posto di ‘pay’. La segnalazioni arriva da un video Tik Tok di Marco Elicio. Il barese infatti mostra nel suo video come sul retro delle multe si legge: “Il pagamento è ammesso direttamente sul sito del Comune di Bari nell’area Servizi di Pagamento PagoPa utilizzando la piattaforma denominata comunedibari.plugandplay.it”.

Michele Palumbo il comandante della polizia locale di Bari precisa: “Sul retro dei verbali e preavvisi cartacei della vecchia fornitura consegnati temporaneamente al personale ultimo assunto, è riportato per due volte l’indirizzo errato della piattaforma di pagamento, nello specifico si legge ‘comunedibari.plugandplay.it ‘ in luogo di ‘comunedibari.plugandpay.it’. Ove utilizziate detta modulistica, di apportare la correzione; tanto nelle more della ulteriore nuova fornitura dei device al personale che non ne sia dotato o della consegna temporanea dei nuovi bollettari cartacei, che potranno eccezionalmente essere utilizzati solo ove non si sia provvisti di device”.

“Sono stato ad impazzire per 40 minuti per fare il pagamento della multa su questo sito – commenta infatti nel video Elico – ma non è quello del Comune di Bari”. Cliccando su quell’indirizzo infatti si apre una piattaforma che vende giochi e “sicuramente – continua il barese – non servirà per pagare la multa. Questo errore può portare tante persone, che a differenza mia potrebbero non capirlo, a fare pagamenti che non sono dovuti”. Il sito internet corretto è comunedibari.plugandpay.it. “Nessuno – conclude Elicio- ha intenzione di giocare, bisogna pagare”.

