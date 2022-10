Un pluripregiudicato è stato fermato e arrestato per una rapina aggravata ai danni di una farmacia di Barletta. Alle prime luci dell’alba della mattina di martedì – si legge in una nota dei carabinieri- si è svolta un’operazione congiunta Polizia di Stato – Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, che ha permesso l’arresto di un 43enne pluripregiudicato per rapina aggravata ai danni di una farmacia di Barletta e per aver tentato di speronare un’auto della Polizia che s’era messa sull e sue tracce”.

Il fatto risale a fine settembre: un uomo, travisato con passamontagna ed armato di taglierino, una volta all’interno della farmacia si è appropriato del denaro contenuto all’interno delle casse automatiche. Nel corso di una colluttazione con i titolari, il rapinatore ha estratto e caricato un’arma da sparo e minacciato di ucciderli, per poi darsi a precipitosa fuga.

Le fasi della rapina venivano seguite a distanza da un appartenente alla Guardia di Finanza

fuori servizio, il quale vedeva il fuggitivo montare a bordo di un autoveicolo, di cui forniva – sub linea d’emergenza “112” – modello e targa parziale, per poi sfrecciare in direzione Andria.

Il tempestivo raccordo tra sale operative CC e Ps ha permesso un’immediata diffusione

della descrizione del veicolo tra le pattuglie presenti sul territorio dell’intera provincia; tra queste, una appartenente al reparto prevenzione crimine “Puglia Centrale” di Bari si posizionava all’ingresso di Andria al fine d’intercettare il veicolo ricercato. Dopo pochi minuti, l’equipaggio scorgeva un’automobile compatibile , che però, alla vista dei colori della Polizia, anziché fermarsi proseguiva la fuga, per poi eseguire una repentina inversione di marcia, scagliandosi a tutta velocità contro l’autovettura di servizio. Per evitare il peggio, gli operatori si vedevano costretti a spostarsi, permettendo all ’ indagato di dileguarsi nelle campagne circostanti.

Con la visione delle registrazioni di un impianto di videosorveglianza presente nel tratto di strada dov’era avvenuto l’inseguimento è stato possibile individuare la targa del veicolo in fuga. Dai successivi accertamenti documentali sulla targa balzava all’occhio degli investigatori che l’autovettura si trovava verosimilmente nella disponibilità di un individuo (già noto in quanto gravato da precedenti per rapina, furto aggravato ed estorsione) che qualche anno fa aveva rapinato la stessa farmacia con modalità simili.

A corroborare questa tesi investigativa concorrevano i militari della Compagnia Carabinieri di Barletta – Nucleo Operativo e Radiomobile -, i quali, dopo essere intervenuti sullo scenario della rapina ed aver eseguito tutti i rilievi e gli accertamenti del caso (prelievo d’impronte, ascolto dei testimoni oculari della rapina ecc.), acquisivano e studiavano il tracciato del Gps installato, per finalità assicurative, sul veicolo: lo stesso confermava tutte le “tappe” della condotta delittuosa del sospettato, a partire dalla rapina, avvenuta a Barletta, sino alla fuga, all’inseg uimento ed al tentativo di speronamento avvenuti ad Andria. Dopodiché le due Forze di Polizia, operando in stretta sinergia operativa e sotto il costante ed attento coordinamento della Procura di Trani, eseguivano una serie di ulteriori attività d’indagine (tra cui perquisizioni svolte presso tutti i luoghi nella reale o eventuale disponibilità dell’indagato) che culminavano nell’esecuzione dell’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trani, nei confronti del 43enne, poi associato presso la Casa Circondariale di Trani. L’importante risultato operativo, si legge ancora nella nota dei carabinieri- frutto di un sapiente, costante e tempestivo dialogo tra la Procura di Trani e tutte le Forze di Polizia coinvolte a vario titolo (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) rappresenta un serio argine al deprecabile e grave fenomeno, che negli ultimi mesi ha toccato in particolare il Comune di Barletta, delle rapine in farmacia.

