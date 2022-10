Elisoccorso salvavita per un piccolo di due mesi. Un neonato è stato trasportato d’urgenza ieri pomeriggio da Foggia a Bari dall’elicottero del 118, atterrato sull’eliporto di Asclepios al Policlinico di Bari, per una grave alterazione metabolica in grado di mettere a repentaglio la stessa vita del bambino.

Il piccolo paziente è stato successivamente trasportato e stabilizzato nel reparto di Nefrologia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, diretto dal dottor Mario Giordano, dove adesso è ricoverato e sta meglio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.