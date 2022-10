Quando pensiamo alla festa di Halloween non possiamo fare a meno di immaginarci streghe, zombie, mostri e zucche. Tuttavia, come spesso accade, non tutti conoscono la storia e le origini di una festa che è diventata molto popolare anche in Italia. Halloween, infatti, affonda le sue radici in un passato remoto e nel corso della storia ha subito molte trasformazioni, fino a diventare quello che è oggi.

Halloween cade il 31 ottobre di ogni anno e viene festeggiato soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche se negli ultimi decenni ha preso piede anche in molti altri paesi, compresa l’Italia. Durante la notte tra il 31 e il 1 novembre i bambini, ma spesso anche gli adulti, girano di casa in casa mascherati da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”: gli abitanti della casa potranno allora salvarsi dai terribili scherzi a tinte macabre solo regalando dolcetti ai bambini.

Se si parla di festa non si può non parlare di cibo. Ecco i piatti tradizionali legati alla festa di Halloween nel mondo.

Pumpkin Pie (USA) tipica del giorno del ringraziamento ma perfetta anche per un Halloween all’insegna di “zero sprechi’’. La torta di zucca infatti viene realizzata con gli scarti delle zucche usate per le decorazioni. Ha una base di pasta frolla farcita da crema di zucca aromatizzata con cannella, noce moscata e zenzero. Toffee Apple (USA, Irlanda, Regno Unito): le mele raccolte in questo periodo dell’anno vengono infilzate con un bastoncino e immerse in uno sciroppo di acqua e zucchero. Una volta raffreddate le mele candite, saranno pronte da mordere. Soul cake (USA): si tratta di biscotti aromatizzati con cannella e noce moscata su cui viene incisa una croce. Vengono offerti ai mendicanti e ai bambini in cambio di preghiere per i defunti. Colcannon (Irlanda): è un tipico piatto invernale a base di patate, cipolle e verze cotte in latte e burro. Fave dei morti: sono famose in Italia e si tratta di biscottini bianchi che nel mondo romano venivano offerte alle divinità degli inferi. Le ossa dei morti: biscotti offerti ai defunti. Pane dei morti a base di uvetta, fichi secchi e cannella.

