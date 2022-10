Continua a far caldo in Italia e il bel tempo sarà protagonista per il lungo ponte di Ognissanti. Ma il caldo ha le ore contate e darà infatti i primi segnali di cedimento già entro martedì 1 Novembre. Secondo le previsioni del Il Meteo.it infatti “masse d’aria più fresca e instabile di origine nord atlantica porteranno un primo, seppur modesto peggioramento, al Nord specialmente sulle regioni occidentali e sull’arco alpino.

Ma – precisano- questo primo attacco all’alta pressione sarà solamente il preludio ad un secondo, ben più incisivo, atteso tra le giornate di giovedì 3 e (soprattutto) venerdì 4 Novembre: sarà proprio in questo frangente che una circolazione ciclonica investirà in pieno il nostro Paese, da Nord a Sud. Nubi, piogge e venti freschi colpiranno inizialmente il Nord, per poi spostarsi molto rapidamente, diciamo entro la serata di venerdì, al centro e pure al sud, decretando così più o meno ovunque la fine di questo lungo ed eccezionale periodo caratterizzato dalla stabilità e soprattutto da temperature fuori dal normale”.

Da segnalare, inoltre, l’arrivo delle prime serie nevicate attese non solo sull’arco alpino, ma anche sulle cime più alte dell’Appennino centro-settentrionale.

“Il passaggio perturbato si rivelerà abbastanza rapido, ma ciò nonostante è innegabile che l’atmosfera subirà una vera e propria metamorfosi: passeremo da un contesto prettamente tardo estivo a scenari simil autunnali, non solo per effetto delle piogge, ma anche a livello termico, in quanto è atteso un brusco calo delle temperature, da Nord a Sud”.

