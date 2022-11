Ancora una denuncia da parte di un ristoratore di Bari nei confronti di persone che mangiano e vanno via senza pagare. Questa volta è accaduto al Crossroad Saloon in via Tridente. “Lunedì sera, in occasione della serata di Halloween, un tavolo di 4 simpaticoni ha pensato bene di andarsene senza pagare il conto del tavolo.Il tavolo in questione era situato nella veranda – si legge nella denuncia – Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza che abbiamo si vede chiaramente che i 4 in questione raccolgono i soldi al tavolo, poi uno di loro si alza con i soldi in mano e si dirige all’interno del locale, passa davanti alla cassa e va in bagno.Dopo qualche minuto esce dal bagno e sosta per poco davanti alla cassa come per attendere il suo turno per avvicinarsi e pagare, ma si gira intorno 2/3 volte e decide di uscire nuovamente nella veranda. Dopodichè insieme ai sui 3 compagni escono dal locale senza pagare più il conto.Il tavolo è il n.59 con un conto di € 89.50”.

“Se ci stai leggendo – continua – sappi che abbiamo acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e se entro questa settimana non passi a saldare il conto verrete denunciati alle autorità competenti, considerando che vi si vede perfettamente in volto”. (Foto facebook)

