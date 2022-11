Il 3 Novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il 4 Novembre 2022 dalle ore 00.00 alle ore 16.00, e comunque fino a termine esigenze, la zona di mare antistante il lungomare Nazario Sauro è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio e alla pesca da parte di qualsivoglia mezzi navali; nonché allo stazionamento di persone e/o cose ed, in generale, di ogni attività correlata agli usi civici del mare. Divieto imposto in occasione dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 novembre per la giornata delle Forze armate.

Nelle date ed orari sopra citati nel porto vecchio di Bari, la navigazione ed ancoraggio di qualsivoglia unità navale; è consentita la navigazione per l’ingresso e l’uscita dal porto ad eccezione dell’arco temporale tra le 10.00 e le 1600, e comunque fino a termine esigenza, del 4 novembre 2022 nel rispetto delle interdizioni di spazi marittimi contenute nella presente ordinanza.

Le disposizioni non si applicano alle unità navali ed al personale appartenente alle pubbliche autorità coinvolte nella gestione dell’evento in epigrafe. Qui il testo dell’ordinanza

