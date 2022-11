Ci sono quattro offerte per prendere in gestione l’ex Reef sul lungomare San Giorgio. Si sono chiusi ieri i termini del bando del Comune di Bari per l’affidamento della nuova concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa, della durata minima di 12 (dodici) anni, prorogabile fino ad un massimo di 15. Per un canone annuo di base di 10 mila e 870 euro.

“Nell’ottica della promozione di una nuova economia del mare è sempre stata nostra intenzione valorizzare tutte le strutture presenti lungo la costa così da animare il litorale, creare occasioni di lavoro e offrire a cittadini e turisti più luoghi di aggregazione e svago – aveva detto in agosto il sindaco Antonio Decaro -. Questa nuova occasione di riattivazione di uno spazio oggi in disuso si inserisce in un progetto di riqualificazione più ampio della zona sud di Bari che tiene dentro più aspetti a cominciare da quello della rigenerazione urbana che con l’intervento urbanistico Costa Sud, finanziato per 75 milioni di euro dal ministero della Cultura prevede la realizzazione di un grande parco costiero lungo circa 6 chilometri”.

Ora si insedierà la commissione per valutare le offerte. Il concessionario sarà tenuto a prendere in consegna la struttura oggetto di concessione, provvedendo alla custodia dell’intera area e della struttura presente che deve essere utilizzata in conformità alla propria destinazione e funzione, rendendolo idoneo allo svolgimento dell’attività di bar e/o ristorazione. Il concessionario avrà l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso e di custodia dello stesso avendo a proprio carico le opere che dovessero rendersi necessarie per l’esercizio delle attività da svolgere.

Oggi intanto scade il bando anche per la gestione di un’altra struttura abbandonata sul lungomare di San Giorgio, l’ex Trullo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.