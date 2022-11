Un prolungamento di 2mila e 100 metri della condotta nel mare per poter allontanare gli scarichi del depuratore Bari Ovest dalla spiaggia di San Girolamo. I lavori cominceranno entro la fine dell’anno e si concluderanno nel giugno del 2023. Al momento si sta predisponendo il progetto esecutivo e l’impresa dell’Acquedotto pugliese è al lavoro sull’impianto di sollevamento e sull’adeguamento dei quadri elettrici. Il prolungamento comporta una spesa di circa 10 milioni di euro.

Per realizzare la condotta sottomarina si procederà con la rimozione del tronco diffusore esistente in polietilene ad alta densità e la posa in opera di un nuovo tronco in acciaio dotato degli stessi rivestimenti interni ed esterni della condotta di progetto, per consentire la giunzione della condotta esistente con la nuova. Che sarà prolungata di circa 2100 metri.

Proroga chioschetti. Sempre a San Girolamo uno dei due gestori dei chioschetti sul mare ha chiesto una proroga fino alla fine dell’anno al Comune. Per poter tenere aperto il punto ristoro e il bagno annesso e rianimare soprattutto durante il periodo natalizio il lungomare di San Girolamo. Il Comune è favorevole a concedere la proroga, ma deve attendere il via libera della Sovrintendenza.

