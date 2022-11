Presto il capoluogo pugliese avrà una nuova spiaggia: sorgerà come collegamento tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Il Comune di Bari ha infatti concluso, con esito positivo, la conferenza di servizi utile per ottenere i pareri per procedere con il progetto definitivo e portare avanti, dunque, la gara per l’esecutivo e l’affidamento dei lavori. Ne ha dato notizia anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con un post pubblicato sui social ha voluto sottolineare che “Sta arrivando l’inverno, ma nessuno ci vieta di sognare già la prossima estate”.

La nuova spiaggia, in particolare, sarà realizzata con un importo complessivo di 7 milioni e 500mila euro. Nei lavori è prevista anche la viabilità su corso Trieste e via di Cagno Abbrescia, ma non solo. Lungo l’arenile, nel progetto è prevista la realizzazione di aree pavimentate (in legno composito), completamente drenanti che consentiranno un aumento non indifferente delle superfici ad uso della cittadinanza. Obiettivo, ridurre l’affollamento e permettere così una sosta più serena a cittadini e turisti che utilizzeranno la spiaggia.

Ma non è finita qui, in previsione del nuovo spazio, oggi già utilizzato dai cittadini, ma colmo di tratti degradati e inaccessibili, saranno anche realizzati nuovi chioschi in legno, due per l’esattezza. Questi ultimi saranno completamente amovibili e saranno destinati ad attività di servizio come bar, piccoli ristori o edicole. A garantire il collegamento dei tre accessi al mare attualmente esistenti saranno le nuove zone pavimentate. Ci sono anche novità sull’area utilizza attualmente a parcheggio, quest’ultima verrà resa drenante e, nella zona a ridosso del mare, verranno eliminati i posti auto. Obiettivo, dares pazio ad una zona sportiva: è previsto infatti un campo da calcio a 5, tre campi da beach tennis/volley, due da padel e, infine, stalli per i monopattini e una pista ciclabile affiancata a un percorso fitness.

Inoltre, sarà realizzato un parcheggio protetto dedicato a bici e monopattini, una stazione di bikesharing e stalli per monopattini in locazione. In zona Torre Quetta invece il progetto prevede il completamento del parco attrezzato, questo sia lungo il tratto di costa a Nord, sia lungo il tratto Sud, ovvero quello che ha inizio dal limite dell’ultimo manufatto destinato a servizi e termina in corrispondenza della barriera frangiflutti sommersa. Molta attenzione sarà data ai pedoni, nello specifico all’attraversamento pedonale in corrispondenza della stazione ferroviaria situata a Torre Quetta. Nello specifico è prevista una sopraelevazione della quota stradale che costringerà gli automobilisti a ridurre la velocità favorendo così il transito dei pedoni.

Anche la viabilità della zona interessata subirà notevoli cambiamenti. Il traffico veicolare, nello specifico, resterà limitato alle attuali due corsie consentendo così la trasformazione delle due carreggiate residue, ovvero lato mare e parcheggio. I posti auto eliminati (per la zona sport), verranno così sostituiti e potenziati. Infine, all’incrocio tra corso Trieste, via Di Cagno Abbrescia e via Anastasio Ballestrero e tra corso Trieste, la nuova uscita del Park and Ride e via Caduti del 28 Luglio 1943, sono previste due nuove rotatorie. Ci saranno, inoltre, ulteriori novità, tra cui il cambio della viabilità di via Caduti del 28 luglio 1943. Qui il traffico sarà limitato alle due corsie a est e sulle restanti due corsie. L’intento è quello di realizzare una nuova area parcheggio potenziando, infine, il sagrato della chiesa di San Sabino. Ancora ignote le tempistiche, ma, indubbiamente, un’altra zona della città si prepara a cambiare volto nel tentativo di migliorare la vivibilità del territorio e di accogliere sempre più cittadini e turisti.

Foto Facebook Decaro

