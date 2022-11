I panettoni e i pandori Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo, non sono solo buoni ma sono due volte più buoni. I dolci natalizi di Admo, oltre ad essere deliziosi, aiutano anche a raccogliere fondi a sostegno dell’attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al registro donatori (IBMDR).

Torna da novembre, anche in Puglia, l’iniziativa “Un Panettone per la Vita” di Admo, l’associazione donatori midollo osseo che si occupa di tutte le fasi legate alla donazione del midollo osseo: dall’informazione, all’iscrizione al registro donatori, al reperimento in caso di compatibilità, fino alla donazione effettiva. I volontari Admo Puglia saranno presenti nelle principali piazze pugliesi, così come contestualmente accadrà in centinaia di piazze italiane, con postazioni dedicate alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione.

L’elenco degli appuntamenti pugliesi è pubblicato sul sito www.admopuglia.it. Sarà, inoltre, possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere e contattando i singoli referenti delle città pugliesi, rintracciabili nell’apposita sezione del sito Admo Puglia. Sarà possibile scegliere tra vari gusti di pandoro e panettone: il Gran Panettone da 1 kg, racchiuso in una elegante scatola rossa con fiocco oro, tipica dei più eleganti regali del Natale, i panettoni, dal classico con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, con gocce di cioccolato, con pere e cioccolato, ma anche il classico, ma intramontabile pandoro.

Novità assoluta del 2022 sono i panettoni di Bauli per Admo con scaglie di cioccolato e al caramello con gocce di cioccolato fondente, ricoperto di cioccolato al latte. Questo, al momento, l’elenco delle piazze di Puglia per “Un Panettone per la Vita”:

Brindisi, domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Brindisi, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 8,30 alle ore 20, piazza Vittoria

Foggia, sabato 3 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Foggia, domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 13, corso Vittorio Emanuele Isola Pedonale

Alessano (Le), domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9 alle ore 12 in piazza Don Tonino Bello

Aradeo (Le), domenica 18 dicembre 2022, dalle ore 15 alle ore 20, viale Einstein

