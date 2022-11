Un 19enne è stato ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi) in un agguato compiuto in via Occhibianchi. La vittima sarebbe stata colpita da almeno due colpi di arma da fuoco. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

Si chiamava Paolo Stasi il 19enne ucciso stasera a Francavilla Fontana (Brindisi) nei pressi della sua abitazione. Per ricostruire l’accaduto i carabinieri hanno già acquisito alcune immagini di impianti di sorveglianza della zona. Secondo quanto si apprende, il 19enne era incensurato e definito da alcuni amici presenti sul posto “un ragazzo gentile e sempre disponibile”

