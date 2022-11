Una nuova rotatoria e una pista ciclabile tra via Sangiorgi e viale Pasteur, nel Quartierino. E’ quanto stato deciso dalla giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo da un milione di euro. Via Sangiorgi seguirà il modello di via Amendola: diventerà a quattro corsie con uno spartitraffico centrale. Sarà realizzata anche una pista ciclabile da due metri e mezzo sul lato di Deodato. Mentre dall’altro lato è previsto un marciapiede di tipo pedonale anche a servizio dei residence e delle nuove costruzioni in via di realizzazione.

“Si tratta – continua Galasso – di un intervento fortemente migliorativo dei flussi di viabilità e risolverà tantissimo il problema dell’interferenza di via Sangiorgi quando le auto svoltano per andare verso via Cifarelli e da lì verso via Capruzzi, con una manovra a centro strada. In questo modo si obbliga ad arrivare alla nuova rotatoria per potersi svincolare in modo più sicuro. Inseriremo – continua Galasso – una nuova pista ciclabile e faremo in modo che si connetta con quella del ponte per avvicinarsi con quella del Quartierino e poi da qui lungo viale Pasteur per collegarsi con tutto il sistema di ciclabilità che sta realizzando le Fal nell’ambito dei loro interventi correlati alla soppressione del passaggio a livello di via delle Murge”. Il progetto approvato è già cantierizzabile: i lavori partiranno già nei primi mesi del 2023.

