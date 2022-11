Si è svolto ieri, martedì 8 novembre, l’incontro tra l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e le organizzazioni sindacali dei mercatali, utile a definire il calendario delle aperture straordinarie dei mercati in occasione delle festività.

“Come è nostra consuetudine, abbiamo incontrato gli operatori mercatali per discutere con loro circa le richieste di apertura straordinaria dei mercati in vista delle festività natalizie – commenta Carla Palone -. Siamo fermamente convinti che occasioni del genere, anche a fronte del gradimento riscontrato in passato, rappresentino un’opportunità di lavoro per i commercianti e, allo stesso tempo, una possibilità in più per tanti cittadini di acquistare merce a prezzi convenienti. Peraltro per noi baresi frequentare i mercati durante le giornate di festa è una tradizione molto radicata, che fa parte della nostra storia e della nostra identità. Per questo crediamo che, anche questa volta, saranno tantissimi i cittadini che vorranno frequentare le nostre piazze in occasione delle prossime aperture straordinarie dei mercati”.

Per quanto riguarda il mese di dicembre le aperture straordinarie approvate sono:

· domenica 4 dicembre – mercato settimanale del venerdì in via De Ribera

· giovedì 8 dicembre – mercato settimanale di via Salvemini

· domenica 11 dicembre – mercato settimanale del martedì in via Vaccarella e il mercato settimanale del mercoledì di Torre a Mare

· domenica 18 dicembre – mercato settimanale del giovedì di via Salvemini

· lunedì 26 dicembre – mercato settimanale in via Portoghese.

Per il mese di gennaio è prevista l’apertura del mercato settimanale di via De Ribera venerdì 6 gennaio

