Il circolo Acli Dalfino e le associazioni “Quelli della Pineta” e “Bari Road Runners” organizzano la 29esima edizione della Fiaccolata nicolaiana. All’alba del 6 dicembre tre cortei partiranno in contemporanea alle ore 05,15 da 3 punti diversi della città per poi raggiungere piazza Massari dove si riuniranno in un solo corteo. In compagnia del Gonfalone della compagnia del pellegrino di Bari, il corteo raggiungerà la Basilica di San Nicola dove insieme al priore si terrà un momento di riflessione e di preghiera. “La fiaccolata – spiega Michele Fanelli, rappresentante del circolo Acli Dalfino – quest’anno sarà dedicata alla pace. Vogliamo gridare il nostro no alla guerra”. Al termine si terrà il tradizionale momento della cioccolata calda.

Il 6 dicembre confermati anche gli altri eventi, dalle messe all’alba, alla processione e all’accensione dell’albero.

