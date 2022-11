Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 novembre 2022 nel quartiere Poggiofranco di Bari, in particolare nelle seguenti vie e limitrofe: via M. A. Manzani (sino all’incrocio con via Kennedy); via Papa Benedetto XII; via Camillo Rosalba; via M. L. King e traverse; via Che Guevara; via G. Petroni e traverse; via Robert Kennedy; via Palah; via Tauro; via Papa Innocenzo XII; via S. Lioce; viale J. F. Kennedy; via Del Drago; via G. Ninno; viale del Concilio Vaticano II; viale De Laurentis; via Dotto. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

