Via libera dal primo municipio al progetto per la realizzazione del nuovo park and ride (con mercato settimanale del lunedì) in via Scopelliti, vicino al cimitero nel rione Libertà. Al momento il Comune si sta occupando della fase di progettazione definitiva dopo aver approvato lo studio di fattibilità. Partiti anche gli espropri. Il progetto da due milioni e mezzo di euro (di cui 700mila euro per gli espropri) prevede il trasferimento del mercato settimanale attualmente in via Napoli che si svolgerà solo di lunedì in via Scopelliti (potrà ospitare fino a 278 operatori) e gli altri giorni l’area sarà usata come park and ride.

Il parcheggio disporrà di circa 750 posti auto, 20 per disabili e stalli per ciclomotori. Sarà fruibile da due ingressi, su via Scopelliti e su via Tommaso Fiore, dove un’unica uscita permetterà al flusso veicolare di immettersi nella rotatoria di via Tommaso Fiore senza particolari impedimenti. Il progetto sarà pronto per l’estate del 2023 per poi mandarlo in gara e cantierizzarlo per la fine del 2023.

