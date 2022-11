Avevano riconosciuto su un sito online la bici elettrica che era stata rubata qualche giorno prima e per il quale furto avevano anche presentato denuncia i proprietari del mezzo fermano quindi una pattuglia della polizia locale e raccontano tutto. Dopo accertamenti viene acquistato il bene a 700 euro e al momento della consegna si presentano gli agenti in borghese.

La bici era effettivamente quella rubata (riconosciuta da numero di telaio) e l’uomo che la stava vendendo, un senza fissa dimora, viene denunciato per ricettazione. Non l’aveva rubata lui, ma la aveva acquistata da un altro uomo, anche lui denunciato per ricettazione perché anche lui l’aveva precedentemente acquistata. Entrambi i soggetti avevano precedenti. La bici è stata restituita ai legittimi proprietari.

