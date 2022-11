Una tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio tra la marina di Sant’Isidoro e la periferia di Nardò, in Salento.

In una casa il passaggio della tromba d’aria ha mandato in frantumi la vetrata della stanza in cui stava pranzando una famiglia: una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita alla testa.

Portata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per essere medicata è stata poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce per una consulenza in neurochirurgia. Il vortice ha causato la caduta di un grosso pino sulla carreggiata nei pressi di Villaggio Resta. Divelti anche due pali della luce e cartelli pubblicitari. Ne dà notizia l’Ansa.

