Due corsi gratuiti per i bambini del quartiere San Paolo. Il dopo scuola e uno più divertente che riguarda la magia.

La prima iniziativa, promossa dal circolo Acli San Paolo La Pira Aps, partirà lunedì 21 novembre e si svolgerà ogni giorno fino al 31 dicembre dalle ore 14 alle 18 presso la Casa dei Padri (Via Vito Lonero 7). Le attività sono gratuite per nuclei familiari residenti nel Comune di Bari e con modello Isee inferiore a 20.000 euro. L’attività è finanziata attraverso un contributo del Comune di Bari mediante avviso pubblico “Crescere in Comune”. Le iscrizioni per l’attività di doposcuola e potenziamento matematico per ragazzi dai 6 ai 14 anni sono aperte.

Il corso di magia sempre al San Paolo, assicura l’associazione Cucciolo che promuove l’iniziativa, darà possibilità ai bambini “di questo territorio di socializzare divertirsi, immaginare e creare vivendo in una bolla magica”. I corsi si terranno presso la Casa delle Culture nel quartiere San Paolo.

Prima di Natale poi è previsa una esibizione live dei bambini affiancati dal mago illusionista internazionale Nicola Maurantonio . Sono attesi anche numerosi bambini con le loro famiglie per fare festa il 19 dicembre in un evento che sarà anche solidale con la presenza di Michele Farina dell’ associazione Agebeo che sta per inaugurare il villaggio dell’ accoglienza 30 ore per la vita per le famiglie dei bambini oncoematologici.

