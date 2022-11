“Buon inizio settimana da Taranto, dal set de “Il Comandante” di Edoardo De Angelis : la storia di un eroe italiano, Salvatore Todaro, interpretato dal grande Pierfrancesco Favino . Un progetto di altissimo livello: pensate che hanno ricostruito un sommergibile, lungo ben 73 metri, che verrà posizionato all’interno dell’arsenale della Marina Militare dove è stato ricreato un vero e proprio teatro di posa a cielo aperto per le riprese in mare”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sui suoi profili social, commenta l’incontro con l’attore romano Pierfrancesco Favino, in Puglia per il suo ultimo lavoro cinematografico.