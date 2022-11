Un’altra rapina a Molfetta. Ieri sera ad essere colpita è stata la farmacia di via San Francesco d’Assisi. la Farmacia De Candia. Poco dopo le 20, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione, costringendo il personale a farsi consegnare il bottino, pari a 900 euro, prima di darsi alla fuga a piedi. “Vorrei esprimere tutta la gratitudine a coloro che stanno leggendo e scrivendomi in privato dimostrando sentimenti di vicinanza per l’episodio subito – scrive il farmacista Nicola De Candia – Il mio pensiero è soprattutto volto alle colleghe che hanno vissuto in prima persona questa esperienza, con la speranza che il ” balordo ” di turno, venga quanto prima consegnato alla giustizia”. (foto repertorio)

