Bande musicali e figuranti questa sera tra i vicoli del centro storico per annunciare la festa di San Nicola di domani, 6 dicembre. Una giornata che comincerà all’alba con le fiaccolate, la cioccolata calda e le celebrazioni per terminare con l’accensione dell’albero la sera alle 20.30. “Sarà una giornata importante – ha detto il sindaco Antonio Decaro – una giornata un cui torniamo a fare comunità, a stare insieme. Finalmente abbiamo superato le restrizioni, negli ultimi anni la festa non ce la siamo potuti godere”.

