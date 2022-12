Si è svolta oggi 5 dicembre 2022 in Prefettura la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due Medaglie di bronzo al Valore Civile.

Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha espresso parole di gratitudine e di compiacimento nei confronti degli insigniti che hanno meritato l’ambita onorificenza.

I trentuno cittadini, civili e militari di questo territorio, qui l’ elenco, si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Le due Medaglie di bronzo al Valor Civile, sono state consegnate a due Agenti della Polizia Municipale di Bari, Nicola LEONE e Edoardo MALCESI, che in data 17 gennaio 2005, su segnalazione della Sala Operativa, nel recarsi sul Lungomare Di Cagno Abbrescia, a seguito di sinistro stradale, avevano riscontrato che un’auto era terminata in mare con 2 persone a bordo. Giunti sul posto, incuranti del pericolo, non hanno esitato a gettarsi nelle acque gelide ponendo in salvo il conducente rimasto intrappolato all’interno dell’autovettura. Gli stessi, nonostante le difficoltà, hanno tentato di portare in salvo anche la seconda persona a bordo, anch’essa rimasta intrappolata. Tuttavia questo secondo tentativo non ha prodotto gli esiti sperati, essendo la stessa nel frattempo deceduta.

La cerimonia è stata allietata dall’esibizione canora da parte del Soprano Vittoria Didonna del brano Ave Maria attribuito a Jacqes Arcadelt, che ha reso ancora più solenne la manifestazione.

All’evento hanno partecipato le massime autorità del territorio.

