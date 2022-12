Per cause in corso di accertamento un tir è uscito fuori strada all’altezza dello stadio San Nicola, direzione Bitritto. Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa nella vicina campagna. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. (foto Bit live)

