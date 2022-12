Un 21enne residente a Taranto è stato denunciato dalla polizia in seguito al ritrovamento, in casa, di 700 kg di fuochi di artificio illegali. La scoperta è stata effettuata in seguito ad un controllo previsto, inizialmente, per via della possibilità che il ragazzo potesse nascondere armi. Al loro arrivo, i poliziotti, hanno invece ritrovato alcuni cartoni all’interno del quale era nascosto il materiale pirotenico.

In particolare, gli agenti, hanno ritrovato 119 batterie pirotecniche, per un peso complessivo di 700 kg e di massa attiva complessiva a 92 chili. Il materiale è stato messo in sicurezza dal personale del nucleo artificieri ed è stato successivamente sequestrato. Il 21enne è accusato di vendita di materie esplodenti senza licenza e di detenzione, in luogo non idoneo, di materiale pirotecnico.

Foto Ansa

