Due incidenti nel pomeriggio sulla statale 16 hanno creato non pochi problemi alla viabilità sulla statale 16: code in direzione nord all’inizio dello svincolo via Caldarola fino allo svincolo della STANIC a causa del primo incidente. un maxi tamponamento all’altezza dell’hotel majesty direzione sud SS16 ha creato code all’altezza di Japigia. Ormai incidenti e code sono all’ordine del giorno sulla tangenziale di Bari: l’ultimo episodio solo questa mattina all’altezza del San Paolo. (foto repertorio)

