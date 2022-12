E’ il momento di festa per eccellenza: il momento in cui si brinda per l’anno che verrà. Si trascorre tra amici e anche con gli affetti più cari. Al ristorante, a casa ma anche in piazza. A Bari infatti il capodanno si potrà festeggiare nella consueta location di piazza della Libertà dove per brindare alla fine del 2022 il Comune di Bari, in collaborazione con Radio Norba, e il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato il ‘concertone’. A salire sul palco, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a partire dalle ore 21.30, saranno Rkomi, la Rappresentante di Lista e i Boomdabash.

Alcuni baresi organizzeranno il classico cenone in famiglia o con gli amici dove ognuno porta qualcosa. E poi c’è il cenone nei ristoranti con prezzi per tutte le tasche. Di solito è previsto anche il dj set per continuare la festa fino a tarda notte. I prezzi a Bari per l’ultima cena del 2022 variano: si parte in città dai 50 euro a persona per salire anche a 140 euro. C’è chi propone il crudo di mare e chi no. Ovviamente questo fa oscillare di tanto il costo della cena. Di solito i menu con i prezzi più contenuti sono a base di carne. C’è poi l’opzione menù ridotto per i bambini. Di solito sono incluse anche le bevande, ma è a discrezione del ristorante.

In queste ultime ore, come ci anticipano i ristoratori, stanno fioccando le prenotazioni. In alcune sale è infatti già difficile trovare posto. Si assiste quindi alle classiche richieste ‘last minute’. Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno a casa, il menu classico costerà 49,60 euro a persona (+9,6% rispetto al 2021). L’opzione più economica, invece, implicherà una spesa inferiore del 40% rispetto al menu classico: 29,88 euro a testa (+6,7% rispetto al 2021).Gli aumenti più significativi, precisa Federconsumatori, riguardano il pesce e la frutta secca. I rincari incideranno anche sulla composizione del menu, che in molto rivedranno alla luce del budget ridotto.

Tanti sono i baresi comunque che per Capodanno siederanno a tavola negli agriturismi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità, lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. Si registra un aumento dei giovani che trascorreranno la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne pugliesi. Molte note masserie organizzano il pacchetto ‘cenone più pernottamento’. E alcune location sono particolarmente costose.

Foto Pixabay