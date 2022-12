Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo pianificati durante le festività natalizie per contrastare il fenomeno della fabbricazione, vendita e detenzione dei “botti” illegali, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile, unitamente ai colleghi del Nucleo Artificieri e Cinofili della Questura di Bari, hanno sequestrato 24 kg di artifici pirotecnici illegali.

In un complesso condominiale del quartiere Japigia, a seguito di perquisizione, all’interno di un locale ubicato nel seminterrato ed in uso a tutti i condomini, sono stati rinvenuti 20 ordigni illegali, di fabbricazione artigianale, privi dei necessari requisiti richiesti dalle normative vigenti. Il materiale esplodente è stato sequestrato, in attesa di essere affidato a ditta specializzata per lo smaltimento.

Numerosi i controlli svolti nell’ultima settimana presso diverse attività commerciali, senza rilevare irregolarità.

L’attività prosegue anche nella giornata di oggi; sono in atto servizi straordinari di controllo del territorio interforze, con l’ausilio degli specialisti, della squadra di polizia amministrativa della Questura e del Nucleo Polizia Annonaria della Polizia Locale, mirati a prevenire e contrastare illeciti in materia di produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici nei quartieri dove il fenomeno è maggiormente diffuso; intensificati i controlli interforze nelle vie e nelle piazze del centro città maggiormente frequentate, per prevenire illeciti e garantire il rispetto delle ordinanze sindacali, tra cui il divieto di musica ad alto volume all’esterno dei locali e il divieto di somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori in vetro.

Inoltre, già dal pomeriggio, in Piazza Libertà, saranno svolti servizi di ordine e sicurezza pubblica pianificati per il concerto di fine anno, come da ordinanza del Questore; la Polizia di Stato, con le altre Forze dell’Ordine, presidierà i varchi di accesso e di deflusso e l’area dove si svolge la manifestazione ove non sarà possibile introdurre bottiglie o contenitori in vetro e artifici pirotecnici né sarà consentito l’accesso a persone in stato di alterazione.

Specifici controlli a largo raggio riguarderanno le zone attigue al concerto chiuse al traffico veicolare, con pattuglie dedicate al presidio delle aree di parcheggio.

Previsto l’utilizzo di metal detector ai varchi di accesso all’area riservata alla manifestazione musicale. Complessivamente, saranno più di 200 gli agenti impiegati nella giornata.

La Polizia di Stato sarà presente anche in provincia, per il contrasto ai botti illegali e per i festeggiamenti di fine anno che si svolgeranno nei comuni sede di Commissariato, soprattutto a Corato ed a Monopoli dove sono previsti concerti in piazza con notevole afflusso di pubblico. (Foto repertorio)