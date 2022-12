Tutto pronto a Bari per il Capodanno in piazza Libertà. Il sindaco Antonio Decaro, nel primo pomeriggio, affianco all’assessore alle Culture Ines Pierucci e al direttore generale di Pugliapromozione, ha accolto per un saluto di benvenuto La Rappresentante di Lista e i Boomdabash, che in serata si esibiranno sul grande palco allestito insieme a Rkomi per festeggiare in musica la fine dell’anno.

All’incontro sono intervenuti anche i conduttori della serata Alan Palmieri, Claudia Cesaroni e Rebecca Staffelli. Capodanno a Bari è organizzato dal Comune di Bari in collaborazione con Radio Norba e con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione – fondi PO, FESR e FSE 2014-20 – e gode del sostegno di Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), Casillo Group e Acquedotto Pugliese.

Antonio Decaro ha ricordato che anni fa, dopo essere diventato sindaco, era in vacanza con la sua famiglia a Gallipoli dove incontrò i Boomdabash e sua figlia gli chiese di fare una foto con loro. “Mi avvicinai – ha detto Decaro – ma furono loro a chiedermi di fare una foto con me: da quel giorno sono diventato l’idolo di mia figlia”. Il sindaco ha poi evidenziato che in questi giorni a “Bari ci sono molte persone venute per assistere al concerto” e ha ribadito l’importanza di eventi come questo che aiutano il turismo.

La grande festa di fine anno avrà inizio a partire dalle ore 22, ad aprire sarà La rappresentante di lista, mentre Rkomi si esibirà fino al countdown della mezzanotte. Subito dopo sarà la volta dei Boomdabash che faranno ballare tutti i cittadini in piazza sulle note dei loro tormentoni più famosi.

Per l’occasione sono previste corse notturne dei bus, ma anche diverse limitazioni al traffico. Inoltre, negli scorsi giorni, è stata firmata un’ordinanza con le misure essenziali in materia di sicurezza. L’obiettivo è quello di assicurare la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni a fronte dell’eccezionale afflusso di persone atteso per l’evento. (foto radionorba)