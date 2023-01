Via libera della Regione Puglia al piano di dimensionamento scolastico. Sono state approvate tutte le richieste del Comune di Bari. In particolare la fusione dell’11esimo circolo didattico “S.Filippo Neri” all’I.C. “Massari Gallilei”, la trasformazione in un unico comprensivo costituito dal 26° circolo didattico “Monte San Michele”, ad eccezione del punto di erogazione scuola dell’infanzia “Kennedy”, con il comprensivo “De Amicis – Laterza” e, infine, l’attribuzione del plesso Kennedy attualmente facente parte del 26esimo circolo Monte San Michele al comprensivo della Michelangelo. Approvata anche l’apertura di una sezione di scuola dell’infanzia alla Corridoni, nel centro storico.

“Sono scelte che sono state prese – spiega l’assessore alle Politiche educative, Paola Romano – per salvaguardare le scuole sottodimensionate e ridurre così le reggenze”. Il sottodimensionamento parte per istituti con meno di 500 iscritti, anche se dal Ministero stanno valutando di alzare il limite fino a 900. Circostanza che farà perdere alla Puglia circa 80 autonomie scolastiche, con ripercussioni anche sulle famiglie.