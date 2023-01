Scomparso dal 7 gennaio un 32enne della provincia di Bari. L’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio del 5 gennaio riferendo che si sarebbe recato in una località marittima nei pressi di Praia a Mare con la sua auto, una Volvo V70. L’auto è stata trovata nel comune di San Nicola Arcella dove sono partite le ricerche. Anche i vigili del fuoco sono alla ricerca del ragazzo.

