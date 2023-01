La regina delle canzoni per bimbi chiuderà il cartellone delle iniziative natalizie a Martina Franca. Dopo l’evento dell’ultimo dell’anno, sarà infatti Cristina D’Avena ad allietare residenti e non con canzoni di un repertorio che ha fatto e fa sognare ancora oggi generazioni. Il concerto, atteso per sabato 7 gennaio in piazza XX Settembre, dalle ore 19.30, è gratuito.

Assieme a Cristina D’Avena ci saranno gli “Ipergalattici”, la cartoon cover band nata a Lecce nel 2010 dalla passione per le sigle cult dei cartoni animati degli anni ’70, ’80, ’90, 2000 e le colonne sonore Disney. La band, nominata nel 2018 miglior Cartoon band italiana con la vittoria al Cartoon Music Contest-Lucca Comics and Games, con i suoi live che comprendono più di 60 sigle, regala al suo pubblico uno show sorprendente, ricco e coinvolgente. Chi è cresciuto in Italia negli anni ‘80-‘90 ha tante sigle dei cartoni animati ben stampate nella memoria. Holly e Benji, Memole, Occhi di gatto, Lady Oscar, Lovely Sara, sono solo alcuni dei personaggi dei cartoni animati e delle sigle che chiunque di noi avrà canticchiato almeno una volta nella vita.

Cristina D’Avena è da sempre la regina incontrastata di questo speciale genere musicale. La popolare cantante bolognese, classe 1964, sabato 7 gennaio alle ore 19.30, accompagnerà il pubblico nel magico mondo dei cartoons con una serata ricca di note e performance.