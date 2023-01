“Il San Paolo sta diventando una discarica a cielo aperto, inoltre con il porta a porta è aumentata la presenza dei cinghiali”. È la denuncia di alcuni cittadini del quartiere alle prese con un fenomeno ormai noto, quello della presenza degli animali selvatici che, dall’avvio del servizio di raccolta di rifiuti porta a porta, sembrerebbe essere notevolmente aumentato.

Dalla spazzatura conferita in maniera errata, spesso in orari diversi da quella prevista, agli atti d’inciviltà che vedono ancora molti cittadini restii ad adattarsi alle nuove norme, preferendo la “via più facile”, ovvero quella illegale, che vede riempirsi giorno dopo giorno strade e campagne di bustoni. Sono solo alcune delle motivazioni che, secondo alcuni residenti, avrebbero portato ad un incremento della presenza degli animali che porta molti a vivere con il terrore il proprio territorio, soprattutto nelle ore serali, quando, al rientro dalle proprie attività, siano esse di lavoro o di svago, si hanno maggiori opportunità di ritrovarsi faccia a faccia con questi ultimi, il più delle volte proprio nei pressi dei bidoni.

“Per fortuna non ho mai avuto un incontro ravvicinato – ha raccontato a Borderline24 una residente – ma da quando è iniziata la raccolta porta a porta le segnalazioni sono aumentate. C’è molta gente incivile che butta immondizia per strada o nelle campagne e, inoltre, come se non bastasse, c’è chi mette fuori l’umido la sera al posto di conferirlo, così come previsto di prima mattina, facendo avvicinare i cinghiali. È una rogna, viviamo nel terrore. In estate è anche peggio e non potrà che peggiorare ulteriormente se continua così” – ha concluso sottolineando inoltre che molti residenti sono stati inseguiti dai cinghiali, compresa una sua amica che si trovava in tarda serata a passeggio con il cane.

“È possibile che ancora oggi questo problema non sia stato risolto? – ha commentato invece una cittadina esponendo il problema in un gruppo social dedicato al quartiere – tornare alle due di notte dal lavoro e avere paura di scendere dalla macchina è poco bello” – ha concluso allegando la foto di un cinghiale a pochi passi dalla sua auto. “Naturale – ha commentato un altro rispondendo alla residente – c’è la spazzatura per le strade. È una vergogna” – ha sottolineato elencando le zone maggiormente piene di rifiuti e dunque in cui, a suo parere, è maggiormente probabile imbattersi nei cinghiali, tra queste zone di campagna, ma anche la zona industriale e il centro urbano.

Secondo alcuni, il problema, sarebbe dunque da ricondurre alla mancanza di disciplina dei residenti nel conferimento dei rifiuti, ma anche all’assenza di controlli costanti sul territorio che permettono una crescita del fenomeno. Ragion per cui, i residenti, chiedono ora maggiore presenza dalle istituzioni, ma anche più responsabilità da parte degli stessi cittadini al fine di risolvere definitivamente il problema. “Buttano la spazzatura anche dalle auto in corsa – ha aggiunto un altro residente – ci sono bustoni neri ovunque. C’è chi usa i bindoncini per la raccolta dei bisogni dei cani come bidone indifferenziato. Bisognerebbe chiudere a chiave i contenitori e piazzare delle telecamere. Il quartiere sta diventando una discarica a cielo aperto” – ha evidenziato un residente. “Ci sono giorni e orari specifici per conferire i rifiuti, se si rispettassero le regole lo scempio non ci sarebbe” – ha specificato un altro rivolgendosi ai suoi concittadini.

Il problema dei rifiuti, in particolare del porta a porta, però non riguarda solo l’incremento della presenza dei cinghiali e il conferimento errato. Da quando il servizio ha preso il via nel quartiere si stanno registrando diverse problematiche. Proprio negli scorsi giorni, una pizzeria, ha subito un furto. “Ci hanno rubato il bidone dell’organico – hanno denunciato i proprietari sui social – chi lo ha fatto non vale neanche quanto i rifiuti che la sera buttiamo via” – ha concluso sottolineando che si procederà per risalire al responsabile, ripreso dal circuito di sorveglianza”. “Purtroppo – ha detto infine un altro residente – il nostro quartiere non è pronto per fare il salto di qualità, bisogna fare un lungo lavoro per migliorare in termini di civiltà. La raccolta porta a porta è una grande cosa, ma così come viene fatta non fa che peggiorare le condizioni di chi vive il quartiere, non solo per i cinghiali, ma anche perché conferire in maniera errata i rifiuti, con orari a volte sballati, porta a risvegliarsi con odori nauseabondi, non oso immaginare cosa accadrà quando farà più caldo, forse è necessario iniziare sin da ora a mettere videocamere e fare multe salate per educare alla civiltà e a una corretta convivenza” – ha concluso.

Foto Facebook