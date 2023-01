“Mi hanno portato via il cane”. È il grido d’allarme disperato di Nicolò Scaramuzzi che qualche sera fa, al suo rientro a casa nel quartiere San Paolo, ha trovato la porta d’ingresso spalancata con la luce spenta (nonostante l’avesse lasciata accesa) e si è reso conto nell’immediato che all’appello mancava il suo cane, Achille. L’annuncio è stato fatto in particolare sui social, il post è diventato subito virale: “Aiutatemi a ritrovarlo”.

Il cane, un golden retriever bianco, non ha caratteri particolari, ma indossa un collare grigio di gomma ed è regolarmente microchippato. Secondo quanto raccontato dal ragazzo sui social, si potrebbe essere trattato di un furto. “Se doveste vederlo – ha sottolineato – contattatemi” – ha concluso allegando al post una locandina con i riferimenti utili.

Foto Facebook