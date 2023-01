L’Europa sta affrontando un’enorme ondata di scarlattina, con un aumento significativo del numero di casi in diversi paesi. Secondo l’ Organizzazione mondiale della sanità e il Centro europeo per la prevenzione delle malattie (ECDC), il numero di bambini affetti da morbillo è aumentato in diversi paesi europei. In particolare, sono stati registrati casi in Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito, con scienziati britannici che hanno registrato anche la morte di bambini.

Il batterio che causa la scarlattina è lo streptococco emolitico di gruppo A (Streptococcus pyogenes), che è altamente resistente. Come sottolineano i medici, le misure che erano state messe in atto per la pandemia di coronavirus (distanze, uso della mascherina e igiene delle mani) avevano contribuito a limitare i casi di scarlattina. Nelle infezioni lievi, la malattia non è grave e viene trattata con antibiotici penicillina, che bloccano il rischio di infezione dopo circa 24 ore.