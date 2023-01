“Dovreste visitare Bari perché è cool”. Una coppia di travel bloggers internazionale è rimasta così affascinata dal capoluogo pugliese da descrivere sul loro blog Bari minuziosamente, in ogni suo dettaglio. I due invitano i loro lettori a visitare la città, ne spiegano i motivi, indicando cosa fare ‘obbligatoriamente” in città.

Aram è armeno, Megan americana della Virginia e girano il mondo per dare consigli di viaggio e per loro “il posto migliore da visitare in Puglia è Bari dove ci sono una infinità di cose da fare”. Cosi spiegano che partendo dalla Basilica di San Nicola (“un must per qualsiasi itinerario pugliese”) bisogna godersi il centro storico. “Un labirinto di strade tortuose ed edifici storici che riflettono il passato multiculturale della città. È facile passare ore a perdersi vagando per i vicoli e le strade strette. Mentre cammini per le strade e attraversi le deliziose piazze, fermati e prendi un caffè in uno dei tanti caffè per fare una pausa e guardare le persone che passano mentre vivono la loro vita quotidiana in questa vibrante città. Durante la notte, il centro storico si anima con gli operai che entrano per gustare vino e salumi per rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro”.

E poi passano a descrivere piazza Mercantile un’altra “delle cose essenziali da fare a Bari. La piazza rimane affollata dalla mattina alla sera, il che significa che puoi goderti lo stile di vita italiano”. Non mancano negli itinerari consigliati la Cattedrale, il Castello Svevo e il “pittoresco porto di Bari dove piccoli pescherecci blu ondeggiano dolcemente sulle acque del mare. Offre un ottimo sfondo alla città poiché l’acqua e le barche contrastano perfettamente con Bari alle sue spalle. I mattinieri dovrebbero cogliere l’occasione per andare laggiù e guardare l’alba sull’Adriatico e bagnare le barche e l’acqua alla prima luce del giorno.

Al centro della città – spiegano ancora- si trova la grande spiaggia pubblica Pane e Pomodoro , ampia e sabbiosa dove è facile trovare un angolo per rilassarsi senza dover uscire dalla città stessa. Nei fine settimana, questa spiaggia diventa incredibilmente affollata, quindi potrebbe non essere piacevole o rilassante come una visita nei giorni feriali. In alternativa, puoi uscire da Bari e goderti una delle tante spiagge che costellano la frastagliata costa pugliese”.

Inoltre la passeggiata al lungomare Nazario Sauro “è perfetta a qualsiasi ora del giorno per poi salire sulla ruota panoramica. Come molte città in tutto il mondo, Bari ha una ruota panoramica che si trova sul lungomare. Con un’altezza di 55 metri, la ruota offre una vista mozzafiato sulla città e sull’Adriatico mentre gira lentamente. Durante le ore diurne, puoi vedere praticamente tutta la città da un’angolazione unica mentre la ruota ti porta sopra i tetti della città. Di sera, puoi goderti la bellezza del sole che tramonta sulla città, trasformando i tetti in una bella tonalità quando arriva l’ora d’oro”.

Non mancano ovviamente gli inviti a provare il cibo barese. “A Bari – dicono Armen e Megan – devi fare una sola grande scelta: mangiare la focaccia barese, ma anche sgagliozze, panzerotti, orecchiette e gelato. Uno dei punti salienti culinari di Bari è l’incredibile pesce che viene offerto. Ogni mattina i pescatori portano il pescato giornaliero, che vendono al grande mercato del pesce vicino al vecchio porto. Il pescato è così fresco che la gente del posto mangia i frutti di mare crudi e al mercato è possibile acquistare polpi, ricci di mare e ostriche da mangiare lì e poi con una spremuta di succo di limone. Qui puoi provare praticamente il sushi all’italiana”.

