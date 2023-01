Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio in città ed in provincia, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, la Polizia di Stato ha garantito un’assidua presenza nelle principali aree di aggregazione.

A Bari sono state sottoposte a controllo di polizia 1593 persone; i poliziotti hanno fermato e controllato 680 veicoli, contestando 27 violazioni al codice della strada: 5 riguardano l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà 18 persone, 20 gli arresti, l’ultimo dei quali ieri sera, proprio in piazza Umberto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno rintracciato un uomo, pluripregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 4361 persone e controllato 1906 veicoli. Contestate 60 infrazioni al codice della strada, 8 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestate 3 persone, altre 23 sono state denunciate in stato di libertà. Complessivamente, negli ultimi 10 giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state quindi identificate 5954 persone e sottoposti a controllo 2586 veicoli. Rilevate 87 infrazioni al codice della strada. 23 persone arrestate e 41 denunciate. I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera area metropolitana.

