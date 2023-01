Prima i chiodi nella carne, poi le polpette avvelenate. Ora anche salsicce di dubbia provenienza lasciate per strada come esca. La segnalazione, l’ennesima, sui social dove un utente ha postato una foto: “Ai proprietari dei cani, fate attenzione, in giro sul san Paolo e zona Cecilia c’è qualcuno che lascia capi di salsiccia cruda per strada. Martedì stavano sul marciapiede in via Pescara (zona Cecilia), oggi c’erano anche in piazza Romita”.

“Beccato anche io, scrive un altro utente. Ho sfilato dalla gola di Hero una bombetta”. L’appello che gira sui social è quindi di stare molto attenti quando si portano in giro gli amici a quattro zampe.

