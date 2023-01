Tornano sabato 28 gennaio le arance della salute, campagna di raccolta fondi e divulgazione di Fondazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) dedicata alla prevenzione attraverso le sane abitudini. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di circa 5.000 ricercatori “per rendere il cancro sempre più curabile”.

I volontari distribuiranno le arance nelle piazze a fronte di una donazione di 10 euro per reticelle di arance rosse coltivate in Italia , sei euro per la marmellata d’arancia e 8 euro per il miele ai fiori d’arancio. “La prevenzione – ricorda Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Airc – è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno. Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre”.

