Ricchi di proprietà preziose per il cuore e per le ossa, oggi in tavola portiamo i funghi. Si tratta, in particolare, di un alimento alleato della salute e ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

Tra queste, spicca la presenza di minerali, tra cui selenio, potassio, magnesio, ma anche fosforo, tutti elementi preziosi per il corpo e per la mente, ma non solo. Tra le altre proprietà non si può non citare la presenza della vitamina B, essenziale per le funzionalità dell’organismo e per aiutare a superare giornate piene di carico di lavoro.

Tra le altre proprietà dei funghi spicca la capacità di contrastare l’accumulo di colesterolo cattivo nei vasi sanguigni e, inoltre, anche l’anemia e diversi sintomi ad essa collegata come debolezza, stanchezza e problemi nella digestione. I funghi, infine, sono ricchi di proteine e sono inoltre degli antibatterici naturali contribuendo a mantenere sano l’organismo, in particolare il sistema nervoso attuando una funzione benefica anche sul metabolismo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

INVOLTINI DI FUNGHI SPEZIATI

Pulite con cura i funghi mettendoli a mollo in acqua fredda nella quale avrete spremuto, in precedenza, del succo di limone. Poi, dopo averli scolati cuoceteli in padella con un filo di olio, dell’aglio e un pizzico di sale per almeno 10 minuti. A parte, srotolate una pasta sfoglia e ricavare 8 dischetti di almeno 10 centimetri l’uno. Disponete i dischetti su una teglia da forno inserendo all’interno di ognuno una fetta di prosciutto, un cucchiaio di funghi, della mozzarella e delle spezie tra cui paprika dolce e pepe nero. Richiudete poi gli involtini dopo che avrete ottenuto delle mezze lune e infine spennellate il tutto con del tuorlo d’uovo e infornate a 180° per almeno una ventina di minuti.

LINGUINE AI FUNGHI BAGNATI AL VINO

Pulite e sciacquate con cura i funghi, tagliandoli a fette sottili. Poi mettete a cuocere all’interno di una pentola capiente, del porro e delle patate tagliate a pezzettini molto piccoli. Aggiungete poi i funghi e mescolate con cura aggiungendo gradualmente sale e spezie. Una volta pronte le linguine che avrete cotto a parte, versate la crema in una padella con bordo alto e mescolate con cura il tutto aggiungendo un bicchiere di vino rosso lasciando cuocere ancora per qualche minuto e aggiungendo solo infine, quando il vino sarà evaporato, del pangrattato, un filo d’olio e del pecorino sardo. La ricetta può anche essere effettuata con del riso, il procedimento è lo stesso, fatta eccezione per la cottura del riso, diversa da quella delle linguine.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.