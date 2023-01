I concorsi STEM sono diventati annuali e anche tu, quest’anno hai la possibilità di partecipare e ottenere un posto a tempo indeterminato, per insegnare le discipline scientifico-tecnologiche che tanto ami: Fisica, Matematica, Scienze, Tecnologie Informatiche…

Se ti senti entusiasta a questa idea, hai trovato l’articolo giusto per te. Tra poco ti dirò tutto ciò che c’è da sapere ma non solo: ti rivelerò anche come prepararti al meglio a ogni quiz concorso scuola che vorrai fare, non solo STEM. Continua a leggere.

In cosa consiste il concorso STEM 2023

Per avere informazioni precise, è necessario aspettare il bando ufficiale sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sui siti regionali e provinciali. Infatti, molte cose sono cambiate dal 2022 al 2023, dalla situazione pandemica, per la quale le sessioni dello scorso anno sono state “semplificate”, al cambio di Governo che potrebbe introdurre nuovi Decreti.

Nel bando troverete, per esempio, le classi di concorso, che nel 2022 sono state la A-20 (Fisica), la A-26 (Matematica), la A-27 (Matematica e Fisica), la A-28 (Matematica e Scienze) e la A-41 (Scienze e Tecnologie Informatiche).

Anche i requisiti potrebbero cambiare. L’anno scorso, per partecipare ai concorsi STEM, era necessaria l’abilitazione alla classe di concorso oppure la laurea magistrale, riguardante la materia con 24 CFU. Non era prevista una preselezione. La prova consisteva in una parte orale, una scritta e una valutazione dei titoli.

Come arrivare preparati al concorso STEM

La prima cosa da fare per arrivare preparato al concorso STEM è assicurarti di avere tutti i requisiti necessari e di provvedere a ottenerli, nel caso in cui tu non li abbia, nel minor tempo possibile, con sufficiente anticipo rispetto alla data d’esame.

La seconda cosa da fare è procurarti tutto il materiale di studio necessario, optando per diversi strumenti, non solo cartacei, ma anche video o digitali. In circolazione ci sono diversi manuali di case editrici specializzate in concorsi ed esami.

Nelle loro offerte puoi trovare tutti i volumi che ti servono. Un altro strumento al quale non puoi rinunciare è un buon simulatore online che ti permetta di testare le tue conoscenze e di colmare le lacune.

Easy-Quizzz è lo strumento giusto per i concorsi STEM

Ci sono diversi simulatori di quiz in commercio, ma Easy-Quizzz è il migliore che puoi scegliere e ci sono varie ragioni per affermarlo, ecco le più importanti.

Vasta offerta

Prima di tutto, Easy-Quizzz mette a tua disposizione decine di categorie e centinaia di materie, tra cui anche quelle scientifiche che verranno trattate nei concorsi STEM. In più ti permette di prepararti a qualunque concorso o esame tu voglia partecipare; non solo a quelli della scuola, ma anche a quelli di altri settori, come sanitario o forze armate.

Puoi prendere patenti, brevetti o abilitazioni e perfino utilizzarlo per superare esami universitari. Il database dei quesiti è sempre aggiornato e viene creato utilizzando fonti ufficiali.

Da 0 a preparato

Easy-Quizzz ti porta da 0 a un livello di preparazione tale da superare il test senza problemi, grazie alle sue tante funzioni, progettate da esperti dell’apprendimento. C’è la modalità pratica, in cui puoi gestire e impostare la simulazione come meglio credi, cambiando materie, durata, percentuale di superamento, ecc.

La modalità esame ti permette di accedere al simulatore concorso stem nelle stesse modalità dell’esame vero e proprio, così potrai provare con vari argomenti e con le tempistiche giuste, prima della prova vera e propria. Infine l’auto-lerning, ti permette di visualizzare le risposte corrette e sbagliate, mentre svolgi il tuo test, in modo da farti imparare dagli errori.

Comoda applicazione

L’applicazione è gratuita e facile da usare. Ti permette di fare esercizio dove vuoi, anche quando non hai la connessione a Internet, perché funziona offline. Una volta che potrai collegarti di nuovo a Internet, i tuoi risultati ottenuti offline saranno sincronizzati con i precedenti, così non devi essere tu a mantenere traccia dei progressi.

Conviene

Se stai pensando di dover spendere una cifra eccessiva per tutte queste offerte, ti sbagli, perché l’ultimo grande vantaggio di Easy-Quizzz è l’ottimo rapporto qualità prezzo. L’abbonamento mensile e annuale è molto conveniente, ma quello è ancora più vantaggioso. Pur essendo economico, in relazione alla durata lunghissima, ti permette accedere a tutti i test di Easy-Quizzz per le tue prove future. Se hai tanti progetti che prevedono prove simili, allora non puoi non averlo.

La tua mossa vincente

Ora sai esattamente cosa fare per prepararti al meglio. Scarica ora la App di Easy-Quizzz e comincia a studiare oggi stesso. Se vuoi essere aggiornato sui concorsi STEM 2023 tieni sempre sotto controllo la pagina dedicata nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e i bandi della tua Provincia e Regione. In bocca al lupo!

