Un incontro per individuare, tramite approfondimenti specifici, le strategie comportamentali e strumentali volte a un intervento mirato che possa offrire spunto per un cambiamento reale sul territorio, ma non solo, per aiutare i ragazzi che vivono delle difficoltà emotive. È il tema al centro dell’incontro “Ragazzi a disagio” che si terrà nella Sala Pinacoteca di Cassano delle Murge, domani 27 gennaio, alle ore 18.

L’incontro, in particolare, partirà da quanto emerso nel corso di un’indagine anonima portata avanti in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Perotti Ruffo” che ha visto al centro il sentire e le emozioni dei ragazzi della Scuola media “Vincenzo Ruffo”. Da qui, si sviscererà poi l’incontro tramite approfondimenti e ricerca di eventuali strategie comportamentali e strumentali volte ad un intervento mirato che possa costruire un cambiamento reale sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cassano delle Murge, Ing. Davide Del Re, dell’assessore ai Servizi Sociali dottoressa Vincenza Battista e dell’assessore all’istruzione dott. Vito Domenico Lionetti e l’introduzione della dott.ssa Fulvia D’Elia sociologa, mediatore familiare e penale e presidente dell’Associazione Officina dei legami interverranno la dott.ssa Angela Sirressi Dirigente dell’Istituto comprensivo “Perotti Ruffo” di Cassano delle Murge, la dott.ssa Maria Rosaria Annoscia Dirigente del Liceo “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti, il dott. Giovanni Mariani Dirigente dell’ I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, il dott. Domenico Diacono presidente dell’Ass. Anto Paninabella, l’avv. Lucrezia Maselli, Esperta di Diritto Minorile e mediatore penale, il dott. Michele Bulzis, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bari. Concluderà l’avv. Titti Calfapietro, mediatore familiare e penale.

A moderare sarà l’Avv. Annamaria Debellis, mediatore familiare e penale. L’incontro è rivolto ai ragazzi, ai genitori, agli educatori e a tutti i professionisti che in qualche modo si occupano del mondo dell’età evolutiva e dei “ragazzi a disagio”. L’ingresso è libero.

