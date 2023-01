Parte con una favola sulla bellezza e il valore della vita, la Stagione ‘famiglie a teatro’ 2022.23 della Cittadella degli Artisti di Molfetta, curata da Teresa Ludovico. Domenica 29 gennaio alle ore 18 in scena Ahia! (consigliato per un pubblico a partire da 5 anni), produzione Teatri di Bari in collaborazione con Progetto senza piume e la regia di Damiano Nirchio.

In scena Monica Contini e Raffaele Scarimboli per raccontare la storia di un’anima che proprio non ne vuole sapere di nascere. L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte per convincerla, ma niente! Riusciranno a convincerla? Lo scopriremo questo spettacolo che mette in scena l’essere bambini, la paura del dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, faticoso. “Ma soprattutto per raccontare la gioia della vita. E capire che forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli scomodi ‘Ahia!’ non si può costruire nessuna felicità” raccontano gli autori.

