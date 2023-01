Politecnico non solo luogo di scienza, di progetti, di tecnica ingegneristica o architettonica. “In un mondo in trasformazione, che cambia sempre più velocemente è necessario – sostiene il rettore del Poliba, Francesco Cupertino – una formazione di più ampio respiro, più votata ad un nuovo umanesimo dell’uomo”.

In questo percorso innovativo-formativo-culturale, già messo in atto dal Poliba, figura anche la musica. I Concerti del Politecnico già da tre anni percorrono e promuovono con la musica, la filosofia, la cultura, l’incontro dei protagonisti con gli studenti del Poliba e più in generale con il territorio pugliese.

Ricco, aderente al tema proposto per il 2023: le possibili declinazioni tra l’armonia musicale, le forme geometriche e i fenomeni fisici, caratterizzerà il cartellone della IV edizione de “I Concerti del Politecnico” dal titolo completo, ”Harmonia mundi: musica, ambiente e spazi costruiti”, con il riferimento al trattato di Giovanni Klepero e le relazioni tra musica e scienza.

L’iniziativa, per l’anno accademico 2022-23, è stata presentata questa mattina, presso la sede del rettorato, da Francesco Cupertino, rettore del Poliba e da Pierfranco Semeraro, Presidente dell’Associazione Regionale dei Cori Pugliesi, ARCoPu. Presenti i docenti del Poliba, Francesco Martellotta, Mariangela Turchiarulo e il maestro, Sergio Lella, coordinatori artistici.

Il programma, si è detto, prevede sei incontri-concerti, gratuiti e aperti al pubblico, da febbraio a giugno prossimi. Tutti gli eventi avranno luogo presso il Museo della Fotografia del Poliba (campus universitario). Per necessità organizzative e di sicurezza è necessaria però la prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione online all’evento di turno sarà attivata sette giorni prima della data prevista mediante l’accesso al sito: www.arcopu.com.

Queste le date, i concerti, i protagonisti. Si comincia con “INSUBSTANTIALITY”, performance musicale elettroacustica di Francesco Giannico, Performer, giovedì, 23 febbraio 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di venerdì, 17 febbraio.

Si prosegue con “DOLCISSIME RADICI”, un viaggio tra la terra e il cielo con Giovanna Carone, Voce solista, Leo Gadaleta, arrangiamenti, violino acustico, chitarra classica, Vince Abbracciante, Msarmonica. Giovedì, 23 marzo 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di venerdì, 17 marzo.

“MUSICA E SOUND DESIGN PER SPAZI IMMAGINATI” L’ingegneria e la mass media entertainment industry, con Francesco Scagliola, Full Professor of Electroacoustic Music Composition. Giovedì, 20 aprile 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di venerdì, 14 aprile.

“L’ARCHITETTURA DEL SUONO”, Il violoncello, la “voce imana” tra nuove e antiche strutture formali con Gaetano Simone, violoncello. Giovedì, 4 maggio 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di venerdì, 28 aprile.

“THE SOUND OF NATURE”, un racconto di luoghi ed emozioni attraverso i suoni della natura con il Poliba Chorus e Alessandro Fortunato, direttore. Mercoledì, 7 giugno 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di giovedì, 1 giugno.

“A TEMPO”, Viaggio dentro alle canzoni che hanno accordato il tempo con Massimo Cotto, giornalista e autore. Giovedì, 22 giugno 2023, ore 18.30. Prenotazione a partire dalle ore 12,00 di venerdì, 16 giugno.

La IV edizione de “I Concerti del Politecnico” è organizzata dal Politecnico di Bari e da ARCoPU, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.