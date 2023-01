Controlli mirati su apparecchiature automatizzate per la vendita h24 di alimenti e bevande ed oggetti classificati come “sex toys”.

Le attività di controllo, appostamenti e verifiche erano iniziate già dal dicembre dello scorso anno e hanno portato la Polizia Locale ad elevare una serie di contestazioni per un importo complessivo pari a 16.923,00 € .

Le violazioni accertate hanno interessato la vendita per asporto dopo le ore 22:00 di bevande in contenitori di vetro sebbene vietato da una Ordinanza sindacale del 25/5/2022 la nr. 1; la vendita libera di articoli “sex toys” senza tendine atte ad occultarne la vista in luogo aperto al pubblico offendendo la pubblica decenza come previsto dall’art.725 comma 1 del codice penale (depenalizzato) e senza che l’apparecchio consentisse l’utilizzo solo previo inserimento di codice fiscale di soggetto maggiorenne come previsto dall’art. 528 comma 1 dello stesso codice penale, come modificato dall’art.2 D.Lgs. 8/2016.

Controlli e monitoraggio sulle apparecchiature destinate all’erogazione di alimenti, bevande ed altro in modalità self service h24, continueranno su tutto il territorio comunale. (Foto repertorio)

