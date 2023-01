Teppisti avevano imbrattato due pareti, vicine al murale dedicato a Gino Strada. Da ieri i volontari di Retake Bari hanno deciso di rispondere ai vandali con due nuovi murales. “Cosí comincia una nuova avventura, un nuovo murale – spiegano da Retake – Un’opera che sarà un grande omaggio ad uno sport meraviglioso e ad un campione di livello mondiale”. I volontari hanno attivato anche un crowdfunding per raccogliere fondi per realizzare nuovi murales (dedicati all’arte e allo sport) in risposta al degrado e al vandalismo: https://sostieni.retake.org/campaign/la-strada-dellarte/