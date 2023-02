La ripartizione Politiche educative e giovanili e del Lavoro rende noto che il nucleo di valutazione dell’avviso “Un negozio non è solo un negozio”, promosso dal Comune di Bari nell’ambito del programma d_Bari 2022-2024 per il sostegno all’economia di prossimità, ha approvato ulteriori 19 proposte di finanziamento, che si aggiungono alle 75 già finanziate ad esito delle precedenti sessioni.

Su 188 progetti complessivi valutati a partire da luglio scorso, salgono così a 94 i progetti finanziati (il 50%), di cui 46 nel territorio del Municipio I, 35 nel Municipio II, 6 nel Municipio III, 3 nel Municipio IV e 4 nel Municipio V, per un importo totale di quasi 4 milioni di euro.

Come annunciato, lo sportello per la candidatura delle istanze alla misura resterà chiuso fino all’avvio della nuova programmazione.

“Un negozio non è solo un negozio” è la misura varata dall’amministrazione comunale e curata dal job center comunale Porta Futuro finalizzata a sostenere lo sviluppo di progetti commerciali promossi dai negozi cittadini, con contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro, a fronte dell’impegno da parte degli stessi a realizzare attività, iniziative, eventi e servizi pensati per favorire il progresso della comunità locale. Le imprese, una volta selezionate, vengono ammesse alla fase di co-progettazione per definire in maniera esecutiva i contenuti e le attività dei progetti e stilare il cronoprogramma delle attività, che saranno avviate a seguito della stipula delle singole convenzioni tra il Comune e le imprese beneficiarie.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i protagonisti delle prime attività finanziate che ora affronteranno la fase di co-progettazione e implementazione delle innovazioni finanziate, avendo l’opportunità di testare l’entusiasmo e l’energia che fin dalle prime battute ha accompagnato questa misura – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Con questi ultimi progetti, tutti degni di merito e con interessanti prospettive, possiamo stilare la prima mappa di “Un negozio non è solo un negozio” della città di Bari, fornendo una prospettiva variegata sul commercio di prossimità barese”.

“Voglio ringraziare l’intero staff di Porta Futuro che ha dato prova di efficienza e grande professionalità nella gestione di un percorso che si è contraddistinto per celerità e precisione e che d’ora in avanti si trasformerà in un lavoro di affiancamento alle attività per l’uso dei fondi e la realizzazione degli investimenti – prosegue l’assessore alle Politiche attive del Lavoro Eugenio Di Sciascio -. Aver gestito, in meno di un anno, quasi 4 milioni di euro in maniera efficace e trasparente restituisce la cifra di una pubblica amministrazione matura e all’altezza delle sfide della nuova programmazione”.

Di seguito una breve descrizione dei nuovi 19 progetti ammessi a finanziamento:

Il Gallo e la Gallina

Arteccucìna

L’osteria in viale della Repubblica intende ridisegnare lo spazio interno e migliorare lo quello esterno attraverso interventi strutturali che rendano gli ambienti più sicuri e funzionali alla realizzazione di eventi enogastronomici e culturali. Dal punto di vista fisico saranno rinnovate le vetrate in modo da rendere l’ambiente più salubre, funzionale e accogliente, massimizzare il risparmio energetico e ottimizzare gli spazi. Prevista l’installazione di tende ermetiche, grate di protezione, infissi a taglio termico e di un dehor esterno. Contestualmente sarà migliorato anche il giardino adiacente con lavori di giardinaggio e la predisposizione di piante e allestimenti green. Infine l’esercizio commerciale si impegna a realizzare un calendario di iniziative ed eventi culturali di intrattenimento per migliorare la vitalità del quartiere e offrire una serie di attività informative dedicate alla valorizzazione dei prodotti del territorio e stili di vita sostenibili.

Unsolomondo

La bottega: un’esperienza di giustizia sociale e di solidarietà

La bottega in via Pavoncelli 124, che propone prodotti delle filiere eque e solidali dal Sud del mondo, intende ‘fare produzione e commercio’ senza sfruttare i lavoratori, nel rispetto dell’ambiente e valorizzando culture e tradizioni. Un’esperienza che offre ai clienti la possibilità di incontrare e conoscere storie e persone attraverso i prodotti in vendita, storie di persone e comunità che, con il commercio equo e solidale, hanno potuto migliorare la propria vita e quella del proprio contesto. Pertanto, il progetto mira a rinnovare gli ambienti della bottega al fine di rendere l’esperienza della visita più confortevole, con interventi di sostenibilità ambientale legati al risparmio energetico, di ampliare l’offerta dei servizi e rafforzare le relazioni tra l’attività commerciale, i partner e la comunità locale.

Copynet

CheTesi!

La copisteria in via Re David 180, con oltre 20 anni di attività, è specializzata nella stampa cad e nella stampa e rilegatura di tesi di laurea. Il progetto prevede l’acquisto di macchinari e attrezzature tecnologiche, che contribuiranno a migliorare la qualità e la velocità del lavoro, e la creazione di un nuovo sito web con e-commerce che, abbinato a una strategia di web marketing, migliorerà i flussi di lavoro e amplierà la clientela.

In cambio, il negozio si impegna ad organizzare una serie di servizi gratuiti rivolti alle persone più anziane che non sanno destreggiarsi con la tecnologia (invio email, utilizzo dei social network, ecc.)

Okey Management

Okey City

La società, impegnata nel settore turistico e specializzata in affitti brevi, si trova in piazza Redentore e intende diversificare e ampliare l’offerta di servizi complementari attraverso l’introduzione del servizio di prenotazione digitale e la realizzazione di iniziative di accompagnamento delle trasformazioni urbane in corso nel quartiere. L’idea nasce dalla consapevolezza degli impatti che l’ospitalità diffusa sta producendo anche nei contesti meno centrali di Bari, a partire dal quartiere Libertà, sia sul piano della percezione dei flussi di incoming nazionale e internazionale sia sotto il profilo immobiliare e dell’attivazione di nuovi servizi di prossimità.

In cambio, la società si impegna, in collaborazione con associazioni attive nel quartiere e con la parrocchia locale, a realizzare attività formative per i ragazzi del quartiere sulle prospettive del mercato turistico a Bari e una programmazione di eventi culturali sul territorio.

Dibag professional

Un capello per la vita

L’esercizio specializzato in prodotti professionali per parrucchieri ed estetisti, di bellezza e make up intende digitalizzare il processo commerciale nelle fasi di approvvigionamento, vendita e incasso. Pertanto realizzerà due siti web: uno dedicato alla vendita online dei prodotti al pubblico e ai professionisti del settore, l’altro, in realtà virtuale, dedicato alla vendita delle parrucche che offre la possibilità di visualizzare il volto del cliente con i prodotti prescelti.

In cambio, si impegna a fornire gratuitamente dodici parrucche per pazienti oncologici che versano in difficoltà economiche individuati dal Comune di Bari.

Ristorante Beluga

Beluga – Ristorazione diversificata

Il ristorante con affaccio sul porticciolo di Santo Spirito intende effettuare investimenti nella ristrutturazione degli ambienti e nell’acquisto di attrezzature utili a diversificare l’offerta di somministrazione e la relativa clientela, affiancando all’attuale forma ‘classica’ di ristorazione opzioni fast food e take away.

In cambio, si impegna a fornire quindici pasti al mese a persone fragili attraverso una collaborazione con le associazioni locali e a costruire un programma di incontri sui temi della corretta nutrizione in collaborazione con una nutrizionista.

Madrenatura

Madrenatura Lab

Il poliedrico concept store in via Amendola 85, che vende abbigliamento per bambini, giocattoli, articoli da regalo e prodotti per la cosmesi e il benessere e offre un originale servizio di ‘stanza del sale’ per la depurazione delle vie respiratorie, intende potenziare l’offerta commerciale attraverso l’ampliamento degli spazi dedicati alla vendita e la creazione di uno spazio per le attività laboratoriali e il rafforzamento della presenza online. In cambio, si impegna a realizzare un programma di attività gratuite per la cittadinanza, tra cui corsi per donne in gravidanza e neomamme sul massaggio infantile, corsi per le manovre di disostruzione pediatrica, laboratori per genitori di bambini nello spettro autistico e, più in generale, percorsi utili ai genitori.

Pescheria del Centro

Riflessi di mare

Il progetto prevede l’apertura di un punto ristoro innovativo nel centro di Bari da parte della pescheria in via Putignani. Si tratta del fast food ‘Riflessi di mare’, che sarà approvvigionato quotidianamente dalla pescheria interpretando le nuove tendenze della somministrazione alimentare: una food experience caratterizzata da velocità, qualità, salute, tecnologia e attenzione all’ambiente, con un’attenzione particolare alla riduzione degli sprechi e all’azzeramento dell’utilizzo della plastica. Il progetto prevede la ristrutturazione di un locale di 100 mq, l’installazione di infissi e serramenti, l’acquisto di arredi e attrezzature, la realizzazione della piattaforma e dell’app gestionale.

In cambio, la società si impegna a realizzare attività contro lo spreco alimentare di banco alimentare in collaborazione con altre attività commerciali del quartiere.

Centro ottico Dmg

Con gli occhi di domani

L’ottica nel cuore di Carrassi intende rinnovare l’attività commerciale e attivare un nuovo servizio per la prevenzione della salute oculare. L’obiettivo è fornire un servizio innovativo mirato attraverso lo screening visivo e la misurazione della pressione endoculare, in un ambiente pensato e costruito a misura di ogni esigenza ed età, in particolare per la fascia 3-12 anni. Il progetto prevede la ristrutturazione del locale commerciale con un’area gioco attrezzata per bambini, con lavagnette interattive da tavolo e da muro, e l’acquisto di attrezzature specialistiche per la prevenzione.

In cambio, si impegna a realizzare attività dedicate alla prevenzione, allo screening visivo pediatrico, alla misurazione del tono oculare, tutte destinate a vari target di pubblico.

Fantashopping

Tecnologia accessibile per tutti

Il negozio, identificabile come MyPhoneRepair, in via Paolo Lembo, è nato come laboratorio di assistenza per pc, consolle e apparati elettronici. Nel corso degli anni l’attività si è specializzata nel supporto tecnico e nella riparazione di dispositivi mobili, divenendo un riferimento per i clienti. Il progetto prevede la ristrutturazione dei locali, nuovi allestimenti e l’impiego di attrezzature tecnologiche.

In cambio, si propone di organizzare attività di informazione e sensibilizzazione su un corretto utilizzo degli smartphone, attraverso corsi e prove dirette in laboratorio.

Puglia Ceramiche

Puglia Ceramiche online

Il negozio di ceramiche artigianali a Bari vecchia intende potenziare la propria offerta in termini di comunicazione, vendita online e assistenza post-vendita in linea con le recenti novità e le richieste del mercato a livello globale. Il progetto prevede anche un rinnovamento dell’offerta dei prodotti nel punto di vendita fisico.

In cambio, l’attività commerciale si impegna a realizzare eventi, laboratori di ceramica ed attività di animazione territoriale e culturale

By Pet

Pet in Bari

Il negozio per animali e toilettatura in via Paolo Lembo intende incrementare i servizi, il delivery dei prodotti e sensibilizzare i proprietari dei cani del quartiere alla corretta educazione dei propri amici a quattro zampe. Con l’acquisto di un mezzo commerciale adattato per il trasporto di animali, il negozio intende proporre attività quali la presa in carico e la riconsegna dell’animale per la toilettatura, il delivery dei prodotti, la consegna di pacchi voluminosi, il dog sitting e altro, in piena sicurezza e comodità per l’animale. Il progetto prevede, inoltre, l’allargamento della zona toilettatura con l’acquisto e l’installazione di due nuove vasche per il lavaggio degli animali e nuova attrezzatura più moderna, cui si aggiungono la dotazione di un gestionale di magazzino e contabilità e la contestuale installazione di un secondo punto cassa con schermo touch-screen.

In cambio, si impegna a realizzare azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza, in particolare organizzando incontri gratuiti per l’addestramento dei cani rivolti a 20 proprietari e una campagna di sensibilizzazione a contrasto della mancata raccolta delle deiezioni canine.

Anteprima

Servizio di vendita con la consulenza di immagine e di armocromia

Anteprima è una boutique nel quartiere murattiano di Bari che propone vendita al dettaglio di capi di moda e realizzazione di total look per donna e bambino con consulenza personalizzata. La proposta progettuale riguarda il miglioramento del servizio offerto: attraverso investimenti in arredi e attrezzature, il negozio intende potenziare il servizio di consulenza e assistenza in immagine e armocromia. Inoltre, prevede la realizzazione di un sito con e-commerce e la realizzazione di un set fotografico per valorizzare meglio i capi e promuovere la relazione tra dimensione fisica e digitale.

In cambio, la boutique si impegna a realizzare laboratori sul riciclo creativo, corsi sull’armocromia e consulenze di immagine per pazienti oncologiche.

Cima

Vestire pulito, sano e giusto

Cima è una storica ditta commerciale, situata a Bari in via Sparano 131, attiva dal 1928. L’impresa commercializza abbigliamento intimo uomo-donna di alta qualità, identificandosi sul territorio come punto di riferimento di una clientela attenta ed esigente, in cerca di prodotti di eccellenza e di un’adeguata assistenza all’acquisto. Il progetto intende sensibilizzare il cliente al corretto smaltimento del materiale tessile fornendo le indicazioni utili per attivare il riciclo di abiti e accessori dismessi, ridurre il più possibile gli scarti considerati rifiuti, conferire correttamente questi materiali nella raccolta differenziata affinché siano avviati alle diverse filiere di recupero, contribuendo così alla tutela dell’ambiente. L’obiettivo sarà raccogliere e riciclare, in collaborazione con una nota impresa a carattere globale, i capi di abbigliamento cestinati e donare loro nuova vita.

Gli investimenti prevedono il rifacimento in toto dell’impianto illuminotecnico con interventi per il risparmio energetico, il restyling della facciata esterna e il restauro dell’insegna storica.

Free Style

Niki & A.I.Stom.

Free Style è il brand utilizzato dal noto parrucchiere Niki Palmieri per la gestione della propria attività a Bari, in via Castromediano, nel quartiere San Pasquale. Il progetto di sviluppo commerciale prevede un totale restyling dell’attività dal punto di vista degli impianti, delle opere murarie, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di servizio. Gli interventi di ristrutturazione permetteranno di ampliare l’area di lavoro e ottimizzare gli spazi a disposizione con maggiore confort per la clientela e maggiore funzionalità delle aree guardaroba e cassa.

In cambio, l’esercizio commerciale si impegna a realizzare un progetto sociale insieme a un’associazione per la tutela dei diritti, l’assistenza, la riabilitazione e l’inserimento psico-sociale di pazienti stomizzati.

Manù 122

Fashion Bari

Manù 122 è un negozio di abbigliamento femminile nel centro di Bari. Con il progetto di sviluppo commerciale il negozio intende migliorare il proprio punto vendita e l’esperienza dei clienti nello showroom con un nuovo layout, potenziare la presenza sul web attraverso campagne di marketing sui principali social network, lanciare progetti culturali e sociali sulla moda femminile e giovanile sostenibile, il body positive thinking e la creatività.

In particolare, sarà realizzato uno studio sulla moda giovanile nella città in collaborazione con ragazzi e ragazze degli istituti superiori della città attraverso il linguaggio della fotografia.

Materica

Matericamente

Materica è uno show room per design di interni di circa 1000 mq in via Re David, nel quartiere San Pasquale. Il progetto di sviluppo commerciale prevede un robusto piano di investimento per la realizzazione e la gestione di una piattaforma di e-commerce che presenti online prodotti e attività dello showroom.

In cambio, l’attività commerciale si impegna a programmare e realizzare un ampio calendario di incontri, presentazioni di libri e laboratori in collaborazione con associazioni, professionisti, scuole di design e librerie.

Tickety boo

Tickety Bike

Il Tickety Boo è un coffee, cocktail e tapas bar a Torre a Mare. Il progetto di sviluppo commerciale prevede la creazione della prima forma di cocktail bar su due ruote, una bicicletta elettrica a pedalata assistita, con il massimo della tecnologia applicata al bar, ovvero una cocktail machine che eroga cocktail “ready to drink” dal vano predisposto. Gli investimenti consentiranno una nuova forma di servizio itinerante per diversificare l’offerta del bar.

In cambio, l’esercizio si impegna a organizzare eventi formativi per l’avvicinamento al mondo dell’HORECA in collaborazione con la sezione di Bari dell’AIPD – Associazione italiana persone Down

Piattini d’avanguardia

Impara l’arte e fatti il corredo

Piattini d’avanguardia è un’azienda che si occupa di decorazione in terzo fuoco di ceramiche. L’azienda opera online e nello shop fisico in via De Giosa 53. Gli originali prodotti coprono temi di attualità, socialità e sessualità con spiccato cinismo e ironia. L’attività lavora a stretto contatto con ceramisti pugliesi che forniscono “il bianco”, ovvero le ceramiche bianche smaltate dove Piattini d’Avanguardia interviene con l’ultima fase decorativa. Il progetto di sviluppo commerciale prevede il miglioramento della parte digitale del brand con un rifacimento del design del sito web e uno shop online più dinamico e funzionale.

In cambio, si impegna a realizzare laboratori e corsi per la promozione dell’artigianato innovativo.

Tutte le info su programma e progetti su www.dbari.it.

