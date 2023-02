Creano caos sul bus e sputano in testa ad una anziana passeggera. E’ accaduto ieri sul numero 13 dell’Amtab al San Paolo. Il racconto è di Leonardo Rizzi, cittadino e volontario Retake: “Ieri sul numero 13 sono saliti dei ragazzi all’altezza di via Crispi. Hanno cominciato a urlare e a dare fastidio ai presenti. Arrivati al San Paolo hanno sputato in testa ad una signora anziana”.

Non è la prima volta che dal San Paolo arrivano denunce sulla presenza di baby gang che importunano i passeggeri dei bus e i residenti: alcuni entrano persino nelle auto, minacciando e insultando gli automobilisti.

(foto repertorio)

